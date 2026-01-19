Kağıthane’de Karla Mücadele 24 Saat Aralıksız: 500 Personel ve 8 Bin Ton Tuz

Kağıthane’de karla mücadele 24 saat sürüyor

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışına karşı Kağıthane ilçesinde belediye ekipleri, yolların açık kalması için 24 saat aralıksız görev yapıyor. Çalışmalar, günlük yaşamın aksamasını önlemeye odaklanarak anlık takip ediliyor.

Çalışma detayları

Kağıthane Belediyesi'ne ait 416 kamera, 100'ü aşkın noktadan ilçe genelini izlerken cadde ve sokaklarda ekipler aktif olarak görev alıyor. Karla mücadelede sahada bulunan personel sayısı 500 olurken, geniş araç ve ekipman filosunda 25 kamyon, 25 kepçe ve 11 tuzlama aracı yer alıyor. Yol güvenliği için ise 8 bin ton tuz stoğu hazır bekletiliyor.

Ekipler öncelikli olarak ana arterler, toplu taşıma güzergâhları ile hastane, itfaiye ve polis merkezlerine ulaşımı sağlayan yolları açık tutuyor. Belediyenin Karla Mücadele Eylem Planı doğrultusunda doğum, acil sağlık ve vefat gibi hassas durumların yaşandığı sokaklara hızlı müdahale ediliyor.

Sosyal destek ve iletişim

Soğuk hava şartlarından etkilenmemeleri için evsiz vatandaşlar, belediyenin yönlendirmesiyle anlaşmalı otellere yerleştiriliyor; sıcak yemek, kıyafet ve banyo ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca sokak hayvanları için belirlenen besleme noktalarına mama ve su desteği daha sık aralıklarla ulaştırılıyor.

Vatandaşlar, kar yağışı süresince oluşabilecek acil durum ve ihtiyaçlar için 444 23 00 numaralı belediye çağrı merkezine 7/24 ulaşabiliyor. Kağıthane Belediyesi, olumsuz hava şartları devam ettiği sürece tüm imkânlarıyla sahada olmaya devam edecek.

