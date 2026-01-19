Kağıthane’de Karla Mücadele 24 Saat Aralıksız: 500 Personel ve 8 Bin Ton Tuz

Kağıthane Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı 24 saat aralıksız çalışıyor; 500 personel, 416 kamera ve 8 bin ton tuzla yollar açık tutuluyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:15
Kağıthane’de Karla Mücadele 24 Saat Aralıksız: 500 Personel ve 8 Bin Ton Tuz

Kağıthane’de karla mücadele 24 saat sürüyor

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışına karşı Kağıthane ilçesinde belediye ekipleri, yolların açık kalması için 24 saat aralıksız görev yapıyor. Çalışmalar, günlük yaşamın aksamasını önlemeye odaklanarak anlık takip ediliyor.

Çalışma detayları

Kağıthane Belediyesi'ne ait 416 kamera, 100'ü aşkın noktadan ilçe genelini izlerken cadde ve sokaklarda ekipler aktif olarak görev alıyor. Karla mücadelede sahada bulunan personel sayısı 500 olurken, geniş araç ve ekipman filosunda 25 kamyon, 25 kepçe ve 11 tuzlama aracı yer alıyor. Yol güvenliği için ise 8 bin ton tuz stoğu hazır bekletiliyor.

Ekipler öncelikli olarak ana arterler, toplu taşıma güzergâhları ile hastane, itfaiye ve polis merkezlerine ulaşımı sağlayan yolları açık tutuyor. Belediyenin Karla Mücadele Eylem Planı doğrultusunda doğum, acil sağlık ve vefat gibi hassas durumların yaşandığı sokaklara hızlı müdahale ediliyor.

Sosyal destek ve iletişim

Soğuk hava şartlarından etkilenmemeleri için evsiz vatandaşlar, belediyenin yönlendirmesiyle anlaşmalı otellere yerleştiriliyor; sıcak yemek, kıyafet ve banyo ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca sokak hayvanları için belirlenen besleme noktalarına mama ve su desteği daha sık aralıklarla ulaştırılıyor.

Vatandaşlar, kar yağışı süresince oluşabilecek acil durum ve ihtiyaçlar için 444 23 00 numaralı belediye çağrı merkezine 7/24 ulaşabiliyor. Kağıthane Belediyesi, olumsuz hava şartları devam ettiği sürece tüm imkânlarıyla sahada olmaya devam edecek.

KAĞITHANE'DE BELEDİYE EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE YOLLARIN AÇIK KALMASI İÇİN 24 SAAT ARALIKSIZ GÖREV...

KAĞITHANE'DE BELEDİYE EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE YOLLARIN AÇIK KALMASI İÇİN 24 SAAT ARALIKSIZ GÖREV YAPIYOR.

KAĞITHANE BELEDİYESİ'NE AİT 416 KAMERA, 100'Ü AŞKIN NOKTADAN İLÇE GENELİNİ İZLERKEN CADDE VE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Germencik'te Başkan Zencirci'den İşçilere Sıcak Çay Desteği
2
Gaziosmanpaşa'da 7/24 Karla Mücadele: 40 Araç, 150 Personel Sahada
3
Başkan Tamer Mandalinci'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
4
Kuşadası'da Gerilim: Meclis Üyesi Apaydın 'Hizmet Aksamaması İçin Çadır Kurduk'
5
Aydın Büyükşehir'den Sıcak İkram: Çorba ve Tavuklu Pilav
6
Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden biri yaptık — Esenboğa 3. Pist Açıldı
7
Osmangazi'de Kar Alarmı: Belediye Ekipleri Yüksek Kesimlerde Seferber

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları