Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 9 Araç Karıştı

Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası

Beyoğlu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu ve 6 araç karıştı. Kaza, Tarlabaşı Bulvarı'nda gerçekleşti ve birden fazla kişi yaralandı.

Kaza, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İETT otobüslerinin, çöp kamyonunun ve çeşitli araçların karıştığı bu ciddi olay sonucunda yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hemen kaza yerine sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, yaralıların durumu hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.