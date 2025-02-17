Beyoğlu'ndaki Restoran Yangını Kontrol Altında

Beyoğlu'nda Restoranda Yangın Alarma Neden Oldu

Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi Kallavi Sokak'taki 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı.

Olay Anı ve Müdahale

Yangının çıktığına dair ihbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, bina içerisindeki kişileri tahliye ederek güvenlik önlemleri aldı. Bu arada, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.

Hasar Durumu

Yangın, restoranda hasara yol açtı. Ancak, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmaması sevindirici bir detay oldu.

Beyoğlu'nda restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.