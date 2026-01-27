Beypazarı ADEM'de Rahim Ağzı ve Yaygın Kanserler Bilgilendirmesi

Beypazarı ADEM kursiyerlerine rahim ağzı kanseri ve sık görülen kanserler hakkında erken teşhis ve korunma yolları anlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 18:27
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:27
Aile Destek Merkezi kursiyerlerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri için rahim ağzı kanseri ve sık görülen diğer kanserler hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Etkinlikte kanserden korunma, erken teşhisin önemi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları üzerinde duruldu.

Beypazarı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, sağlık ekiplerinin kursiyerlere kanserden korunma yolları, erken teşhisin önemi, düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliği ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hastalık riskini azaltmadaki etkisi hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, kanserin erken evrede tespit edilmesi halinde tedavi başarısının yüksek olduğu vurgulandı. Katılımcılara ayrıca dengeli beslenme, sigaradan uzak durma ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliklerinin koruyucu etkileri anlatıldı.

Etkinlik, kursiyerlerin bilinçlenmesine katkı sağlamayı ve toplum sağlığında erken tanı ile koruyucu yaklaşımların önemini pekiştirmeyi amaçladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

