İzmir'in Tarihi Gasilhaneleri: Rezerv Morg ve Sağlık Durağı

Konak Tepecik’teki 1900’lü yıllardan kalan gasilhane binaları, rezerv morg ve ambulans/evde bakım merkezi olarak İzmir’in sağlık altyapısında kritik rol oynuyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:54
İzmir'in Tarihi Gasilhaneleri: Rezerv Morg ve Sağlık Durağı

İzmir'in Tarihi Gasilhaneleri: Rezerv Morg ve Sağlık Durağı

Tarihsel kimlik: Tebhirhane ve gasilhane

Konak Tepecik Mahallesi'nde yer alan tarihi yapılar, 1900’lü yıllarda bulaşıcı hastalıklarla mücadele amacıyla tebhirhane olarak kullanıldı. O dönem bu alanlarda giysilerin dezenfekte edilmesi sağlanıyordu. Sonraki yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından gasilhaneye dönüştürülen yapılar, 40 yıldan uzun süre İzmir’in en büyük gasilhanesi olarak hizmet vermiştir.

Güncel kullanım: Rezerv morg ve afet hazırlığı

Günümüzde bu tarihi binalar, olası afetlere karşı ihtiyacı karşılamak üzere rezerv morg alanı olarak korunuyor. Yapı içinde iki adet morg bulunuyor ve Eşrefpaşa Hastanesi tarafından bu alanlar sürekli hazır tutuluyor. Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, "Burası, İzmir’in sağlık tarihi için çok önemli olan, korunması ve yaşatılması gereken bir alan" diyor.

Sağlık hizmetlerinde merkezi nokta: Ambulans ve Evde Bakım

Tarihi binaların çevresi, Eşrefpaşa Hastanesi’nin ambulansları ve Evde Bakım Birimi araçlarının her gün yola çıktığı önemli bir sağlık durağı özelliğini koruyor. Hastane tarafından kurulan Ambulans Birimi'nde dördü Acil Yardım, dördü Nakil olmak üzere toplam sekiz ambulans ile 24 saat hizmet veriliyor. Bir yıldan kısa sürede 1600’den fazla müdahale gerçekleştirildi.

Evde Bakım Birimi ise Tire’den Dikili’ye kadar kent genelinde faaliyet gösteriyor. Hastane, günlük olarak 28 ile 32 arasında araç ile hem gasilhane bahçesinden hem de hastanenin otoparkından yola çıkarak hizmet sunuyor.

Çağrı merkezi, eğitim ve idari planlar

Alan içinde bulunan bir diğer yapı, ambulans servisi için kullanılan çağrı merkezi görevi görüyor. Bu alanda personelin dinlenme ve malzeme depolama bölümleri de yer alıyor. Doç. Dr. Başak Bayram, binada halkı bilgilendirme faaliyetleri, eğitim programları ve bazı idari birimler için alanlar oluşturulmasının planlandığını belirtti. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı işbirliğinde kadın üreme sağlığına yönelik bilgilendirici faaliyetlerin de bu alanda yapıldığı ifade edildi.

Sonuç olarak, Konak Tepecik'teki tarihi gasilhane binaları hem İzmir’in sağlık tarihini yansıtan bir miras hem de modern acil durum ve toplum sağlığı ihtiyaçlarına hizmet verecek şekilde korunup değerlendirilen bir merkez konumunda.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN REZERV MORG ALANI OLARAK KORUNAN ALANIN ÇEVRESİ İSE...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN REZERV MORG ALANI OLARAK KORUNAN ALANIN ÇEVRESİ İSE AMBULANS VE EVDE BAKIM HİZMETLERİ ARAÇLARININ HER GÜN YOLA ÇIKTIĞI ÖNEMLİ BİR SAĞLIK DURAĞI OLMA ÖZELLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN REZERV MORG ALANI OLARAK KORUNAN ALANIN ÇEVRESİ İSE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğum Kontrolü Kişiye Özel Belirlenmeli: Dr. Sevgi Selen'in Uyarıları
2
İstanbul'da Kar Ulaşımı Aksattı: Mahmutbey Metrosunda Yoğunluk
3
Eskişehir'de Ihlamur, Kuşburnu ve Zencefil Talebi Artıyor: Esnaf Sirke Sahteciliğine Uyarıyor
4
Türk Akademisyenlerden Hava Yastığı Devrimi: Yaralanmalar %80'e Kadar Azalıyor, Uluslararası Patent Alındı
5
Hisarcık'ta 15. Kan Bağışı: Arif Çalışkan'a Kızılay'dan Bronz Madalya
6
Aydın'da Afetlere Hazırlıkta STK'lar Akreditasyonla Güçleniyor
7
Arnavutköy Çocuk Festivali Başladı: Sömestır Etkinlikleri 22-25 Ocak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları