İzmir'in Tarihi Gasilhaneleri: Rezerv Morg ve Sağlık Durağı

Tarihsel kimlik: Tebhirhane ve gasilhane

Konak Tepecik Mahallesi'nde yer alan tarihi yapılar, 1900’lü yıllarda bulaşıcı hastalıklarla mücadele amacıyla tebhirhane olarak kullanıldı. O dönem bu alanlarda giysilerin dezenfekte edilmesi sağlanıyordu. Sonraki yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından gasilhaneye dönüştürülen yapılar, 40 yıldan uzun süre İzmir’in en büyük gasilhanesi olarak hizmet vermiştir.

Güncel kullanım: Rezerv morg ve afet hazırlığı

Günümüzde bu tarihi binalar, olası afetlere karşı ihtiyacı karşılamak üzere rezerv morg alanı olarak korunuyor. Yapı içinde iki adet morg bulunuyor ve Eşrefpaşa Hastanesi tarafından bu alanlar sürekli hazır tutuluyor. Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, "Burası, İzmir’in sağlık tarihi için çok önemli olan, korunması ve yaşatılması gereken bir alan" diyor.

Sağlık hizmetlerinde merkezi nokta: Ambulans ve Evde Bakım

Tarihi binaların çevresi, Eşrefpaşa Hastanesi’nin ambulansları ve Evde Bakım Birimi araçlarının her gün yola çıktığı önemli bir sağlık durağı özelliğini koruyor. Hastane tarafından kurulan Ambulans Birimi'nde dördü Acil Yardım, dördü Nakil olmak üzere toplam sekiz ambulans ile 24 saat hizmet veriliyor. Bir yıldan kısa sürede 1600’den fazla müdahale gerçekleştirildi.

Evde Bakım Birimi ise Tire’den Dikili’ye kadar kent genelinde faaliyet gösteriyor. Hastane, günlük olarak 28 ile 32 arasında araç ile hem gasilhane bahçesinden hem de hastanenin otoparkından yola çıkarak hizmet sunuyor.

Çağrı merkezi, eğitim ve idari planlar

Alan içinde bulunan bir diğer yapı, ambulans servisi için kullanılan çağrı merkezi görevi görüyor. Bu alanda personelin dinlenme ve malzeme depolama bölümleri de yer alıyor. Doç. Dr. Başak Bayram, binada halkı bilgilendirme faaliyetleri, eğitim programları ve bazı idari birimler için alanlar oluşturulmasının planlandığını belirtti. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı işbirliğinde kadın üreme sağlığına yönelik bilgilendirici faaliyetlerin de bu alanda yapıldığı ifade edildi.

Sonuç olarak, Konak Tepecik'teki tarihi gasilhane binaları hem İzmir’in sağlık tarihini yansıtan bir miras hem de modern acil durum ve toplum sağlığı ihtiyaçlarına hizmet verecek şekilde korunup değerlendirilen bir merkez konumunda.

