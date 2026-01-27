Seha Okuş Zincirlikuyu'da Uğurlandı: Türk Halk Müziğinin Usta İsmi Toprağa Verildi

Seha Okuş Zincirlikuyu'da Uğurlandı

Türk halk müziğinin usta ismi Seha Okuş, 98 yaşında hayatını kaybetti. 'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Burçak Tarlası' ve 'Seher Vakti Bülbül Ağlar' gibi eserleriyle hafızalara kazınan sanatçı için Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

Törene katılanlar ve taziyeler

Namaza sanatçının ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Törene katılan Müjdat Gezen de taziyeleri kabul etti.

Fikret Okuş basın mensuplarına şöyle konuştu: "Buradaki kalabalığı hepiniz görüyorsunuz. Hem sağlığında hem de vefatından sonra bize çok büyük mesajlar verdi. Anladığım şu ki gerçekten çok seviliyormuş. Halamın da bu kadar sevildiğinin çok farkında değildik. Özellikle ’Hasretinden Yandı Gönlüm’ türküsü, vefatından sonra gerek sosyal medyada gerek basında bahsedildiği zaman kendisini tanımayanlar ne kadar güzel deyip sosyal medyada çok güzel, çok sıcak mesajlar ilettiler. Halamın sevenlerine şükranlarımı sunuyorum. Buraya kadar gelenlere çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Allah rahmet eylesin"

Betül Demir ise, "Ruhu şad olsun. Başımız sağ olsun. Böylesi büyük sanatçılar, efsaneler çok zor gelir. Kendisi o eşsiz sesiyle her zaman yaşayacak" dedi.

'HASRETİNLE YANDI GÖNLÜM' ESERİYLE HAFIZALARA KAZINAN TÜRK HALK MÜZİĞİNİN USTA İSMİ, USTA OYUNCU MÜJDAT GEZEN'İN HALASI SEHA OKUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.