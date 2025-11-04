Beypazarı’da 'Trafik Dedektifleri' ile Okullarda Trafik ve Yaya Güvenliği Eğitimi

Beypazarı’da Okullarda Trafik ve Yaya Güvenliği Eğitimi

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından okullarda trafik ve yaya güvenliği eğitimi verildi.

Eğitimin Amacı ve Kapsamı

Eğitimler, 2025-2026 eğitim öğretim yılınin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi ile trafik ve yaya güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Uygulama, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planında yer alan Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında yürütülüyor.

Uygulama ve Hedef Kitle

Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli personel tarafından verilen eğitimde, öğrencilere trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar ve yaya güvenliği konuları aktarıldı. Eğitimler kapsamında özellikle okul çevreleri ve yaya geçitlerindeki davranışlara vurgu yapıldı.

Yerel Uygulama

Son olarak, uygulama çerçevesinde Gazi Gündüzalp Ortaokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yapıldı.

