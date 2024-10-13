DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.145.903,79 0,62%

Beypazarı'nda Tefecilik ve Silah Ticareti İle İlgili 10 Tutuklama

Beypazarı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı tefecilik ve silah ticareti yapan 10 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 14:16
Beypazarı'nda Tefecilik ve Silah Ticareti İle İlgili 10 Tutuklama

Beypazarı'nda Operasyon: Tefecilik ve Silah Ticaretiyle Mücadele

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, tefecilik ve yasa dışı silah ticareti ile ilgili olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda, toplam 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve Beypazarı Cumhuriyet Savcılığı'nın ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, ekonomik zorluk çeken bireylere yüksek faizle para verip senet imzalatan ve yasa dışı silah ticareti yapan 20 şüpheli tespit edildi.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Malzemeler

Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyerek, 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında, 2 ruhsatsız tabanca, 702 adet fişek, 2 pompalı tüfek, 24 av tüfeği dolu kartuş ve çok sayıda çek, senet ve belge ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliye sevk edilenler arasında S.O, C.Y, M.K, İ.Ö, Ü.G, F.G, A.Y, T.B ve A.B. tefecilik suçundan tutuklanırken, B.Y. ise yasa dışı silah ticareti yapmaktan tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD'nin İsrail Politikasına Tepki
2
Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları 16. Günde Devam Ediyor
3
Vance, 'Çocuksuz Kadın' Açıklamalarıyla İlgili Durdu
4
Beypazarı'nda Tefecilik ve Silah Ticareti İle İlgili 10 Tutuklama
5
Batı Trakya Türkleri'nden Atanmış Müftülere Tepki
6
Bartın Irmağı'nda Su Köpürmesi Üzerine İnceleme Başlatıldı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi