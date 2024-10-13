Beypazarı'nda Tefecilik ve Silah Ticareti İle İlgili 10 Tutuklama

Beypazarı'nda Operasyon: Tefecilik ve Silah Ticaretiyle Mücadele

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, tefecilik ve yasa dışı silah ticareti ile ilgili olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda, toplam 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve Beypazarı Cumhuriyet Savcılığı'nın ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, ekonomik zorluk çeken bireylere yüksek faizle para verip senet imzalatan ve yasa dışı silah ticareti yapan 20 şüpheli tespit edildi.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Malzemeler

Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyerek, 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında, 2 ruhsatsız tabanca, 702 adet fişek, 2 pompalı tüfek, 24 av tüfeği dolu kartuş ve çok sayıda çek, senet ve belge ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliye sevk edilenler arasında S.O, C.Y, M.K, İ.Ö, Ü.G, F.G, A.Y, T.B ve A.B. tefecilik suçundan tutuklanırken, B.Y. ise yasa dışı silah ticareti yapmaktan tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.