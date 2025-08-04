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Beyrut Limanı Patlaması Soruşturmalarında İlerleme Devam Ediyor

Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, Beyrut Limanı patlaması soruşturmalarında hukuki durgunluk olmadığını vurguladı, yeniden yargılama sürecinin sürdüğünü aktardı.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 14:19
Beyrut Limanı Patlaması Soruşturmalarında İlerleme Devam Ediyor

Beyrut Limanı Patlaması'nın 5. Yıldönümünde Önemli Açıklamalar

Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, 4 Ağustos 2020'de gerçekleşen Beyrut Limanı patlaması üzerine yaptığı açıklamalarda, patlama soruşturmalarının ilerlemekte olduğunu ve hukuki durgunluk yaşanmadığını özellikle vurguladı. Nassar, "Tüm yargı talepleri bana verilen yetkiler kapsamında bizzat takip edilmektedir," ifadesinde bulundu.

Soruşturma Süreci

Beyrut Limanı patlaması soruşturmaları, Adalet Bakanlığı tarafından yeniden ele alındı ve Fransız yargıçların Paris'ten gelerek dosyayı incelediğini belirtti. Nassar, "Adalet Bakanlığı, bu dosyada müfettiş hakimi tam olarak desteklemektedir; çünkü bu benim görevim," şeklinde konuştu.

Büyük Suç Ceza Alamaz

Beyrut Limanı patlaması soruşturmasının hukuki anlamda durmadığını vurgulayan Nassar, "Böylesine büyük bir suçun sonuçsuz kalmasi kabul edilemez," dedi. Soruşturmanın öncelikli mesele olduğunu ve sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti.

Son Gelişmeler

Beyrut Limanı patlaması soruşturmaları, davayı yürüten Hakim Tarık el-Bitar'ın karşılaştığı hukuki engeller sonucunda Aralık 2021'de askıya alınmış, Ocak 2023'te ise yeniden başlatılmıştı. Hakim el-Bitar, dava kapsamında tutuklu bulunan beş kişiyi serbest bırakmış ve sekiz kişi hakkında suçlamada bulunmuştur.

Hizbullah'ın Silahları Üzerine Düşünceler

Lübnan Adalet Bakanı Nassar, ülkedeki yasa dışı silah konularına da değindi. Nassar, "Silahların yalnızca Lübnan devletinin elinde olması gerekliliği temel bir zorunluluktur," şeklinde ifade etti. Hizbullah'ın silahlarıyla ilgili herhangi bir müdahaleye doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, devlete karşı hareket eden herhangi bir tarafın kabul edilemeyeceğini belirtti.

Suriye ile İlişkiler

Nassar, Suriye ile var olan hukuki anlaşmanın yalnızca iade işlemlerini kapsadığını vurguladı. "Bu anlaşma, her iki ülkedeki vatandaşların yargılanmasını kapsamayacaktır," diyen Nassar, Suriyeli tutukluların durumunu ele almanın önemine değindi.

Bu bağlamda, Beyrut Limanı patlaması ve Lübnan'ın iç durumu hakkında her geçen gün daha fazla bilgi ortaya çıkarken, halkın adalet bekleyişi de sürüyor.

Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, Beyrut Limanı patlamasının 5. yıl dönümünde AA'ya açıklamalarda...

Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, Beyrut Limanı patlamasının 5. yıl dönümünde AA'ya açıklamalarda bulundu.

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