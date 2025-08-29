Beyrut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Büyükelçi Murat Lütem'in Mesajı

Beyrut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Etkinlik Detayları ve Katılımcılar

Resepsiyon, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem tarafından başkent Beyrut'un kuzeyindeki Cunye bölgesinde, Lübnan ordusuna ait subay akademisi binasında gerçekleştirildi. Etkinliğe ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri, askeri ataşeler, elçilik çalışanları ve Türk vatandaşları katıldı.

Kutlama, İstiklal Marşı ve Lübnan milli marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi'nin Mesajı ve Taziyeler

Büyükelçi Lütem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı 30 Ağustos kutlama mesajını okudu. Konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü ve kahramanlığına vurgu yaptı ve Türkiye'nin Lübnan'a ve Lübnan ordusuna desteğinin devam edeceğini belirtti.

Büyükelçi Lütem, ayrıca dün Lübnan'ın güneyinde düşen İsrail'e ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) incelenmesi sırasında patlaması sonucu 2 Lübnan askerinin öldüğü olaya ilişkin taziyelerini iletti.

Program ve Kapanış

Resepsiyonda daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatlarını gösteren görüntüler izletildi. Etkinlik, konuklara Türk mutfağından farklı lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.