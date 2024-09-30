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Beyrut'ta İsrail Saldırısı: FHKC Üyeleri Hayatını Kaybetti

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Beyrut'ta düzenlenen İsrail saldırısında 3 yöneticisinin öldüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.09.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 08:37
Beyrut'ta İsrail Saldırısı: FHKC Üyeleri Hayatını Kaybetti

Beyrut'taki Saldırıda 3 FHKC Yöneticisi Öldü

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 yöneticisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. FHKC'nin silahlı kanadı olan Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları, saldırıya yönelik detayları içeren bir yazılı açıklama yaptı.

Saldırı Detayları

Açıklamaya göre, İsrail ordusu Beyrut’un Kola Mahallesi'nde çok katlı bir binayı hedef alarak hava saldırısında bulundu. Bu saldırıda, FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi ve Lübnan’daki askeri komutan İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticisi Abdurrahman Abdulal yaşamını yitirdi.

İsrail Ordusunun Hedefi

Öte yandan, yerel medyada İsrail ordusunun 2006 yılından bu yana Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir noktayı vurduğu bilgisi paylaşılmıştır. Saldırının, Sünni Cemaati İslami’nin bir üyesine yönelik olduğuna dair iddialar da gündeme gelmiştir.

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