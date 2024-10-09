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Beyrut'ta Türk Tahliye Operasyonuna Hazırlık

Beyrut Büyükelçisi, Türk vatandaşları için tahliye ve yardım operasyonlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:25
Beyrut'ta Türk Tahliye Operasyonuna Hazırlık

Beyrut'taki Tahliye ve Yardım Operasyonu

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan’da artan güvenlik tehditleri sebebiyle Türk vatandaşlarının tahliyesi ve bölgede gerçekleştirilen yardım operasyonları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yardım Gemileri Beyrut'a Geliyor

Ulusoy, “Bugün, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait iki gemimiz Beyrut Limanı’na doğru yola çıktı. Bu gemiler, iki bin kişi taşıma kapasitesine sahip. Amacımız, vatandaşlarımızı alıp hızlı bir şekilde Mersin Limanı’na ulaştırmak,” dedi.

Temel İhtiyaçlar için Destek Sağlanacak

Mersin'e ulaşacak Türk vatandaşlarına, burada çeşitli yardımlar yapılacağını belirten Ulusoy, “Gerekli temel ihtiyaçları karşılamak için tüm imkanlarımız seferber ediliyor,” ifadelerine yer verdi.

Lübnan'a Yardım Gönderiyoruz

Ulusoy, Türk gemilerinin Lübnan'a yaklaşık 300 ton yardımla ulaştığını ve AFAD, Kızılay gibi kurumlar ve çeşitli derneklerin güç birliği yaparak ihtiyaç sahiplerine yatak, çadır, gıda kolisi ve hijyen setleri gönderdiklerini belirtti.

Türkiye, Lübnan'a en fazla yardım gönderen ülkelerden biri

Ulusoy, son günlerde Lübnan’da artan güvenlik sorunlarından dolayı birçok ülkenin yardım gönderdiğini ancak Türkiye’nin bunlar arasında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Tahliye İçin Sırada Bekleyenler Var

Lübnan'da yaklaşık 13-14 bin Türk vatandaşı bulunduğunu, bunlardan 2 bininin tahliye işlemi için başvuruda bulunduğunu aktaran Ulusoy, “İsrail saldırılarının ardından Lübnan’dan kaçmak isteyen Türk vatandaşları için gereken her türlü destek sağlanmaya çalışılıyor,” dedi.

Türk Vatandaşlarının Hikayeleri

Tahliye bekleyen Türk vatandaşlarından Alparslan Tuncay, ailesiyle yaşadığı endişeleri dile getirerek, “İki uçak bileti almıştık ama iptal oldu. Devletimiz sayesinde bu süreçle ilgili olumlu gelişmeler oldu,” açıklamasında bulundu.

Diğer bir Türk vatandaşı Büşra Gülbaba ise, “Bir haftalığına Lübnan’a geldik, ama 24 gündür buradayız. Bakanlıkla sürekli iletişim halindeydik. Bu tahliye haberi bizi çok mutlu etti,” diye konuştu.

Gülbaba, bulunduğu bölgedeki güvenliğe rağmen yaşanan bombardıman sesleri nedeniyle duyduğu korkuyu dile getirerek, “Lübnan için en kısa sürede barış diliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son...

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son haftalarda artan saldırganlığı sebebiyle, Türk vatandaşlarının bozulan güvenlik durumu üzerine tahliye talep ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son...

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son haftalarda artan saldırganlığı sebebiyle, Türk vatandaşlarının bozulan güvenlik durumu üzerine tahliye talep ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son...

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son haftalarda artan saldırganlığı sebebiyle, Türk vatandaşlarının bozulan güvenlik durumu üzerine tahliye talep ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son...

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son haftalarda artan saldırganlığı sebebiyle, Türk vatandaşlarının bozulan güvenlik durumu üzerine tahliye talep ettiklerini ifade etti.

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