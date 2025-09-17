Beyrut’ta Yürüyüş: Hizbullah Çağrı Cihazı Patlamalarının 1. Yıldönümü Anıldı

Beyrut'ta düzenlenen yürüyüşle, İsrail'in Eylül 2024'te Hizbullah çağrı cihazlarını hedef alan patlamalarının birinci yıldönümü anıldı; yaralılara destek ve uluslararası hukuk vurgulandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 21:34
Beyrut’ta 'Ulusal Gün' yürüyüşüyle çağrı cihazı patlamalarının birinci yıldönümü anıldı

Beyrut sahilinde düzenlenen yürüyüşte, İsrail'in Eylül 2024'te Hizbullah mensuplarını hedef aldığı çağrı cihazı patlamalarının birinci yıldönümü anıldı. Bir grup gazeteci ve medya mensubunun "Ulusal Gün" sloganıyla başlattığı yürüyüşe onlarca Lübnanlı katıldı.

Yürüyüşün rotası ve mesajı

Yürüyüş Ayn el-Merisse'den başlayıp Beyrut'un sahil şeridi Manara'ya doğru devam etti. Sosyal medyadan yapılan çağrıya göre yürüyüş, yaralılarla dayanışmanın bir ifadesi ve "uluslararası hukuka göre bir savaş suçu" olarak nitelendirilen saldırıların kınanması amacı taşıdı.

Katılımcıların bir kısmı Hizbullah bayrakları taşırken, diğerleri İsrail karşıtı sloganlar attı; yürüyüşte duyulan sloganlardan biri “Zillet bizden uzaktır.”

Hizbullah liderinin mesajı

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, "Pager patlamaları" olarak anılan saldırılarda yaralananlar için bir görüntülü konuşma yaptı. Şeyh Kasım, "İşgal devleti (İsrail), bu yaralıların savaştaki rolünü geçersiz kılmak istedi, ancak savaşmaya devam ediyorlar." dedi.

Kasım ayrıca İsrail'in sonunun geleceğine dair vurgu yaparak, "Yaralılar şunu bilsinler; İsrail düşecek çünkü vahşidir, suçludur ve işgalcidir. Zafer ise sizindir." ifadelerini kullandı.

Saldırıların ayrıntıları ve uluslararası tepkiler

17 Eylül'de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasıyla başlayan olayların bir gün sonra, 18 Eylül’de yine telsizlerin patlatılmasıyla devam ettiği bildirildi. Bu patlamalar 37 kişinin ölümüne ve 3 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açtı.

Patlamaların ardından İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef alan suikastlar başlattı. İsrail yönetimi, yaklaşık 2 ay sonra saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Olaylara ilişkin olarak İnsan Hakları İzleme Örgütü ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ayrı ayrı açıklamalar yaparak, Lübnan’daki çağrı cihazı patlamalarının sivilleri ciddi şekilde tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

