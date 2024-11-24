Beyrut'taki Hava Saldırısında Ölü Sayısı 29'a Yükseldi

Beyrut'taki Hava Saldırısında Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde gerçekleştirdiği hava saldırısında ölü sayısı 2967 olarak belirlendi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, El-Basta bölgesindeki bir binaya düzenlenen saldırıya dair güncel bilgileri kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 29, yaralıların sayısının ise 67 olduğu vurgulandı.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Saldırı sonrası yerle bir olan binada enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. İsrail savaş uçakları, 23 Kasım sabah saatlerinde El-Basta bölgesindeki El-Memun Sokağında 8 katlı bir binayı 5 füzeyle hedef aldı.

Hedefteki İsimler

İsrail devlet televizyonu KAN kaynaklı haberlere göre, saldırının, Hizbullah'ın operasyon dairesi başkanı ve Hasan Nasrallah'ın danışmanı olduğu öne sürülen Muhammed Haydar'ı hedef alarak yapıldığı iddia edildi.

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