DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.326.044,16 1,37%

Beyrut'taki Hava Saldırısında Ölü Sayısı 29'a Yükseldi

Beyrut'ta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 29'a, yaralı sayısı ise 67'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 18:57
Beyrut'taki Hava Saldırısında Ölü Sayısı 29'a Yükseldi

Beyrut'taki Hava Saldırısında Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde gerçekleştirdiği hava saldırısında ölü sayısı 2967 olarak belirlendi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, El-Basta bölgesindeki bir binaya düzenlenen saldırıya dair güncel bilgileri kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 29, yaralıların sayısının ise 67 olduğu vurgulandı.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Saldırı sonrası yerle bir olan binada enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. İsrail savaş uçakları, 23 Kasım sabah saatlerinde El-Basta bölgesindeki El-Memun Sokağında 8 katlı bir binayı 5 füzeyle hedef aldı.

Hedefteki İsimler

İsrail devlet televizyonu KAN kaynaklı haberlere göre, saldırının, Hizbullah'ın operasyon dairesi başkanı ve Hasan Nasrallah'ın danışmanı olduğu öne sürülen Muhammed Haydar'ı hedef alarak yapıldığı iddia edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lee Hsien Loong, Çin'i Ziyaret Edecek
2
Öğretmenler 'Tuval İstanbul' Etkinliğinde Buluştu
3
Beyrut'taki Hava Saldırısında Ölü Sayısı 29'a Yükseldi
4
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
5
Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek
6
Tel Abyad'da PKK/YPG Protestosu: 13 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Kınandı
7
Şırnak'ta 22 Yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı