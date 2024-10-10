Beyrut'taki Şiddetli Saldırı: 22 Ölü, 117 Yaralı

Beyrut'ta Saldırı Sonrası Çalkantılar

Lübnan'ın başkenti Beyrut’un merkezine düzenlenen iki patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 117 kişinin ise yaralandığı bildirilmektedir. Saldırı sonrası bölgeden yükselen dumanlar, olayın ciddiyetini ortaya koyuyor.

Ambulans ve İtfaiye Ekipleri Hızla Olay Yerine Sevk Edildi

Patlamaların hemen ardından, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırıda hedef alınan bina tamamen yıkıldı ve çevresindeki binalar ile araçlarda büyük hasarlar oluştu.

Saldırının Hedefi Kimdi?

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberlere göre, saldırının hedefinde Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın kayınbiraderi ve örgütün yüksek düzeyli isimlerinden biri olan Vafik Safa bulunduğu iddia edildi. Ancak, Lübnan medyası bu iddiayı Hizbullah kaynaklarına dayandırarak, Safa'nın saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi.

Yeni Tahliye Uyarıları

İsrail, Beyrut’un güney bölgesinde Hizbullah’ın etkili olduğu Dahiye için yeni tahliye uyarısı yayımladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, harita yayımlayarak bölge sakinlerine acil tahliye çağrısında bulundu. Bu durum, bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.