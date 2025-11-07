Beyşehir'de 11 bin Orman Fidanı 11 Kasım'da Toprakla Buluşuyor

Beyşehir'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Avdancık Mahallesi'nde düzenlenecek etkinlikte 11 bin orman fidanı dikilecek; hazırlıklar sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:39
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl "şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan" mottosuyla düzenlenecek program çerçevesinde fidanlar 11 Kasım tarihinde toprakla buluşturulacak.

Beyşehir'de, Türkiye ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği, Beyşehir Kaymakamlığı himayesinde Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilecek. Etkinlik 11 Kasım Salı günü Avdancık Mahallesinde saat 11.11'de başlayacak ve törende 11 bin orman fidanı toprakla buluşturulacak.

Avdancık Mahallesi'ndeki alanda fidan dikim töreni için hazırlık çalışmaları devam ediyor. Alanda orman teşkilatının iş makineleriyle teraslama çalışmaları yürütülürken, fidanların dikilebilmesi için çukurlar da açılıyor.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Beyşehir Orman İşletme Müdürü Selahattin Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 11 Kasım tarihinin her yıl milli ağaçlandırma günü olarak tespit edildiğini vurguladı ve bu sene de düzenleyecekleri fidan dikme etkinliğinin Avdancık Mahallesi'ndeki alanda yapılacağını belirtti.

Yıldırım, "Beyşehir’de de bu etkinlik için hazırlıklar yürütülüyor. Teraslama çalışmaları yapılıyor, çukurlarımız 11 Kasım’a kadar hazır olacak. Yaklaşık 11 bin fidan dikeceğiz 11 Kasım’da. Karaçam, sedir ve bademden oluşacak fidanlarımız. 10 hektarlık bir alanda fidanlarımızı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

