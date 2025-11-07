Beyşehir'de 11 bin Orman Fidanı 11 Kasım'da Toprakla Buluşuyor

Beyşehir'de 11 bin orman fidanı 11 Kasım'da toprakla buluşacak

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Avdancık Mahallesi'nde tören düzenlenecek

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl "şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan" mottosuyla düzenlenecek program çerçevesinde fidanlar 11 Kasım tarihinde toprakla buluşturulacak.

Beyşehir'de, Türkiye ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği, Beyşehir Kaymakamlığı himayesinde Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilecek. Etkinlik 11 Kasım Salı günü Avdancık Mahallesinde saat 11.11'de başlayacak ve törende 11 bin orman fidanı toprakla buluşturulacak.

Avdancık Mahallesi'ndeki alanda fidan dikim töreni için hazırlık çalışmaları devam ediyor. Alanda orman teşkilatının iş makineleriyle teraslama çalışmaları yürütülürken, fidanların dikilebilmesi için çukurlar da açılıyor.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Beyşehir Orman İşletme Müdürü Selahattin Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 11 Kasım tarihinin her yıl milli ağaçlandırma günü olarak tespit edildiğini vurguladı ve bu sene de düzenleyecekleri fidan dikme etkinliğinin Avdancık Mahallesi'ndeki alanda yapılacağını belirtti.