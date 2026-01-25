Mersin Trafik Parkı'na Yarıyıl Akını: Çocuklar Trafik Bilinci Kazanıyor

Mersin Trafik Parkı yarıyıl tatilinde 5-12 yaş çocukların yoğun ilgisini çekti; ücretsiz akülü araç sürüşü ve etkinliklerle trafik eğitimi veriliyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:24
Mersin Trafik Parkı'na Yarıyıl Akını: Çocuklar Trafik Bilinci Kazanıyor

Mersin Trafik Parkı'na Yarıyıl Akını: Çocuklar Trafik Bilinci Kazanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Trafik Park, yarıyıl tatilinde çocukların yoğun ilgisini çekti. Uygulamalı trafik eğitimi alan minikler hem eğleniyor hem de trafik bilinci kazanıyor.

Parkta neler sunuluyor?

5-12 yaş arası çocuklara ücretsiz akülü araçlarla sürüş imkanı sağlanan parkta; trafik lambaları, yaya geçitleri ve yön levhalarıyla oluşturulan parkur sayesinde minikler gerçek trafik ortamını deneyimliyor. Park, 450 metrekarelik alanda hizmet veriyor; çim tepeleri, sürüş parkuru, boyama alanları ve çeşitli etkinlikler çocukların ilgisini çekiyor.

Yetkili açıklaması

Burcu Sert şöyle dedi: "Trafik Parkta 5-12 yaş arası çocuklara akülü arabalarla ücretsiz trafik eğitimi veriyoruz. Parkın içerisinde üretici kadınların stantları da yer alıyor. Ara tatilde kadınlar organik oyuncaklar satıyor. Ayrıca yeme-içme stantlarımız da bulunuyor. Tüm Mersinlileri aileleriyle birlikte buraya davet ediyoruz".

Vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduklarını belirten Sert, "Tüm Mersin halkını çocuklarıyla birlikte misafir etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Veliler memnun

İlknur Solak ziyaret deneyimini, "Daha önce de gelmiştik ve çok memnun kalmıştık. Şehir dışından gelen misafirlerimize de göstermek istedik. Yoğun olmasına rağmen her şey çok güzel. Çocuklar keyifle vakit geçiriyor" sözleriyle aktardı.

Makbule Çiftçi ise, "İstanbul’dan misafir geldim. Yarıyıl tatilinde çocuklar için böyle bir alanın ücretsiz olması çok güzel. Etkinlikler de oldukça başarılı" dedi.

Çocuklar hem öğrendi hem eğlendi

Emirhan Karaoğlu: "Trafik lambalarını öğrendim. Kırmızıda duracağız, sarıda hazırlanacağız, yeşilde geçeceğiz".

Viyan Demirtaş, "parkta çok eğlendiğini" belirtirken, Tuğsem Tetik "Bez bebekler, macunlar var. Çok mutluyum, ödevleri evde bıraktım buraya koştum" ifadelerini kullandı.

Nursima Kılıç, "Kırmızı ışıkta durmayı, öndeki araca yol vermeyi öğrendim. Kendimi gerçek trafikte gibi hissettim" derken, Aliyaz Yüksel de "Arabaları sürmek için çok heyecanlıyım. Burada olmak beni mutlu ediyor" diye konuştu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE HİZMET VEREN...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE HİZMET VEREN TRAFİK PARK, YARIYIL TATİLİNDE ÇOCUKLARIN AKININA UĞRADI.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE HİZMET VEREN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samet Düvencioğlu TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu'na Seçildi
2
Mersin Trafik Parkı'na Yarıyıl Akını: Çocuklar Trafik Bilinci Kazanıyor
3
Sünnet İçin En İdeal Zaman: Yarıyıl Tatili Öne Çıkıyor
4
Ergan Dağı'nda Snowboard Cross Avrupa Kupası Erzincan'da Nefes Kesti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak’ta Aydın’da: Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış
6
Vali Gökmen Çiçek Talas'ta Ev Ziyaretleriyle Vatandaşların Taleplerini Dinledi
7
Başkan Tetik'ten Kırsal Mahalle Ziyaretleri ve 5 Bin Fidan Dağıtımı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları