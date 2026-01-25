Mersin Trafik Parkı'na Yarıyıl Akını: Çocuklar Trafik Bilinci Kazanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Trafik Park, yarıyıl tatilinde çocukların yoğun ilgisini çekti. Uygulamalı trafik eğitimi alan minikler hem eğleniyor hem de trafik bilinci kazanıyor.

Parkta neler sunuluyor?

5-12 yaş arası çocuklara ücretsiz akülü araçlarla sürüş imkanı sağlanan parkta; trafik lambaları, yaya geçitleri ve yön levhalarıyla oluşturulan parkur sayesinde minikler gerçek trafik ortamını deneyimliyor. Park, 450 metrekarelik alanda hizmet veriyor; çim tepeleri, sürüş parkuru, boyama alanları ve çeşitli etkinlikler çocukların ilgisini çekiyor.

Yetkili açıklaması

Burcu Sert şöyle dedi: "Trafik Parkta 5-12 yaş arası çocuklara akülü arabalarla ücretsiz trafik eğitimi veriyoruz. Parkın içerisinde üretici kadınların stantları da yer alıyor. Ara tatilde kadınlar organik oyuncaklar satıyor. Ayrıca yeme-içme stantlarımız da bulunuyor. Tüm Mersinlileri aileleriyle birlikte buraya davet ediyoruz".

Vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduklarını belirten Sert, "Tüm Mersin halkını çocuklarıyla birlikte misafir etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Veliler memnun

İlknur Solak ziyaret deneyimini, "Daha önce de gelmiştik ve çok memnun kalmıştık. Şehir dışından gelen misafirlerimize de göstermek istedik. Yoğun olmasına rağmen her şey çok güzel. Çocuklar keyifle vakit geçiriyor" sözleriyle aktardı.

Makbule Çiftçi ise, "İstanbul’dan misafir geldim. Yarıyıl tatilinde çocuklar için böyle bir alanın ücretsiz olması çok güzel. Etkinlikler de oldukça başarılı" dedi.

Çocuklar hem öğrendi hem eğlendi

Emirhan Karaoğlu: "Trafik lambalarını öğrendim. Kırmızıda duracağız, sarıda hazırlanacağız, yeşilde geçeceğiz".

Viyan Demirtaş, "parkta çok eğlendiğini" belirtirken, Tuğsem Tetik "Bez bebekler, macunlar var. Çok mutluyum, ödevleri evde bıraktım buraya koştum" ifadelerini kullandı.

Nursima Kılıç, "Kırmızı ışıkta durmayı, öndeki araca yol vermeyi öğrendim. Kendimi gerçek trafikte gibi hissettim" derken, Aliyaz Yüksel de "Arabaları sürmek için çok heyecanlıyım. Burada olmak beni mutlu ediyor" diye konuştu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE HİZMET VEREN TRAFİK PARK, YARIYIL TATİLİNDE ÇOCUKLARIN AKININA UĞRADI.