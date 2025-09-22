Beyşehir'de Traktör Kazası: Çiftçi Ulvi Uğuz Hayatını Kaybetti
Gökçimen Mahallesi'nde el freni unutulduğu iddiası
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Gökçimen Mahallesi'nde, Ulvi Uğuz'a ait traktörün, iddiaya göre el freninin çekilmemesi nedeniyle aniden hareket etmesi sonucu kaza meydana geldi.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Uğuz, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından, hayati tehlikesi bulunması sebebiyle tedavi amacıyla Konya'ya sevk edildi.
Konya'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ulvi Uğuz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.