Beyşehir Gölü'nde Çamura Saplanan İnek Traktörle Kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü kıyısına su içmek için gelen bir inek çamura saplandı. Olay, Çiftlik Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kurtarma Çalışması

Durumu fark eden balıkçılar, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Bir traktöre iple bağlanan inek, yapılan müdahale sonucu saplandığı yerden çıkarıldı.

Muhtarın Açıklaması

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ahmet Erdoğan, gazetecilere göl kenarlarında suyun çekildiği yerlerde balçığa dönüşen alanlar oluştuğunu ve zaman zaman bu tür olayların yaşanabildiğini söyledi.