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Beyt Lahiya'dan Acil Yardım Çağrısı: Felaket Bölgesi İlan Edildi

Gazze'nin Beyt Lahiya Belediyesi, insani kriz nedeniyle kenti 'felaket bölgesi' ilan etti ve acil yardım talep etti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:53
Beyt Lahiya'dan Acil Yardım Çağrısı: Felaket Bölgesi İlan Edildi

Beyt Lahiya Belediyesi Felaket Bölgesi İlan Edildi

Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde yer alan Beyt Lahiya Belediyesi, İsrail'in işgal, abluka ve yoğun saldırıları sebebiyle derinleşen insani krizi göz önünde bulundurarak kenti "felaket bölgesi" ilan etti.

İnsani Felaket Alarmı

Belediyeden yapılan açıklamada, şehrin soykırım niteliğindeki saldırılara maruz kaldığı ve bu durumun, ciddi bir insani acil durumu yarattığı ifade edildi. Beyt Lahiya, yiyecek, su, hastane, ambulans, sivil savunma, doktor, belediye hizmetleri ve iletişim gibi temel ihtiyaçlardan mahrum durumda.

Acil Yardım Talebi

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu nedenlerden dolayı Beyt Lahiya'yı felaket bölgesi ilan ediyor, katliam ve soykırıma maruz kalan kentte kurtarılabileceklerin acilen kurtarılması için yardım çağrısında bulunuyoruz." Bu durum, bölgedeki insani krizin boyutlarını ortaya koymakta ve acil müdahale gerektiriyor.

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