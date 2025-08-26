DOLAR
BFMTV Derneği: Gazze'de 5 gazeteci öldürüldü, İsrail kınandı

BFMTV'nin gazeteciler derneği, Nasır Hastanesi saldırısında 5 gazetecinin öldürülmesini kınadı; İsrail soruşturma başlattığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 18:26
BFMTV Derneği: Gazze'de 5 gazeteci öldürüldü, İsrail kınandı

Dernekten sert tepki

Fransız BFMTV kanalının Gazeteciler Derneği SDJ de BFMTV, Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırıda 5 gazetecinin hayatını kaybetmesini kınadı. Derneğin, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayın Nasır Hastanesi'ne yönelik bombardıman sırasında gerçekleştiğine işaret edildi.

Saldırının ayrıntıları

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere toplam 20 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hayatını kaybeden gazeteciler arasında Muhammed Selame, Hüsam el-Mısri, Meryem Ebu Dekka, Muaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz yer aldı. Haberin aktarıldığı kuruluşlar arasında Reuters, Al Jazeera, Independent Arabia, AP ve NBC News bulunuyor.

Kınama ve anma

SDJ de BFMTV açıklamasında, gazetecilerin ölümünün basın özgürlüğünü yok ettiğinin ve Filistinlilerin sessizliğe mahkum edildiğinin altı çizildi. Dernek, 'Bu suçu esefle karşılıyor ve kınıyor, 7 Ekim 2023 saldırısından bu yana İsrail ordusu tarafından öldürülen 244 gazeteciyi saygıyla anıyoruz' ifadesine yer verdi.

İsrail ordusunun açıklaması

İsrail ordusu, Nasır Hastanesine yönelik saldırıyı gerçekleştirdiğini doğrularken gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını savundu ve olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

