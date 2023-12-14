Biden'a İsrail desteği pahalıya patladı: Tepkiler dinmiyor! Kendi ekibinden 'Gazze'de ateşkes' talebi geldi

ABD Başkanı Biden her fırsatta İsrail güçlerine destek vereceğini defalarca dile getirmişti. Ancak son günlerde savaşın şiddetinin artması ve İsrail'in savaş kuralları dışındaki yaptırımları dünya kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Bu tepkilere rağmen desteğine devam eden Biden da artık eleştirilerin odak noktasında.

Biden'a İsrail desteği pahalıya patladı: Tepkiler dinmiyor! Kendi ekibinden 'Gazze'de ateşkes' talebi geldi
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Gazze'de her geçen gün artan soykırım haberleri dünya basınında önemli yer edindi. Tüm dünyadan gelen tepkilere kulak tıkayan İsrail, katliamlarına sivil halkı da katarak devam ediyor. 

İsrail'in 7 ekim tarihli başlayan savaştan bugüne en büyük destekçisi ABD oldu. ABD Başkanı Biden her fırsatta İsrail'i desteklediğini belirtti. Yaşanan olaylara duyarsızlaşan Biden geçtiğimiz günlerde kendisinin bir 'siyonist' olduğunu da belirtmişti. Ancak Biden da artık tepkilerin odak noktası haline geldi. 

Senatörler ve çeşitli bakanlıklarda görevli çalışanların tepkileri ile karşılaşan Biden şimdi de kendi çalışanlarının tepkisi ile karşı karşıya kaldı.

Biden'ın kendi çalışanları maske taktı ve Gazze için ateşkes çağrısında bulundu. ABD Başkanından bu eyleme nasıl bir yanıt geleceği henüz belli değilken Biden'a tepkilerin çığ gibi büyüdüğü görülüyor.

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