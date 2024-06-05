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Biden ABD – Meksika sınırını kapattı! Aktivist tepkileri büyüyor

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamayla Meksika sınırını yasadışı göçmenlerin girişine kapattığı kararını aldıklarını paylaştı. Ülkenin güney sınırının, tüm yasa dışı göçmen girişlerine derhal kapatacaklarını yazılı olarak beyan ettikleri kararnameyi imzalayan Biden; sınır güvenliği konusunda önemli bir adım attıklarını paylaştı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ise söz konusu olan kararnameyi mahkemeye taşıyacak.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 11:11
Biden ABD – Meksika sınırını kapattı! Aktivist tepkileri büyüyor

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamayla yeni bir karar aldığını paylaştı. Meksika sınırını yasadışı göçmenlerin girişine tamamen kapattığına yönelik karar aldıklarını paylaşan Başkan Biden, yeni tedbirin detaylarını açıkladı. Yetkililer ABD’ye yaşı dışı yollardan giriş sağlamış göçmenlerinin sığınma taleplerine işleme almaksızın hızlı bir şekilde sınır dışı edebilecek.

Kararın geçici olduğu paylaşıldı 

Beyaz Saray yetkilisi tarafından yapılan açıklama kapsamında ise bu kararın geçici olduğu bilgisi paylaşıldı. Günlük ülkeye giriş sağlayan yasa dışı göçmen sayısının 1.500’ün altına düşene kadar kararının uygulanmaya devam edileceği paylaşılırken, karar gece yarısından itibaren aktif şekilde uygulanmaya başlandı.

Biden ABD – Meksika sınırını kapattı! Yasadışı göçmenler sınırı geçemiyor

Aktivistler alınan karara tepki gösteriyor

Göçmen aktivistleri, Biden yönetiminin yeni kararını eleştiriyor. Uluslararası Göç Forumu Başkanı Jennie Murray, göçmenlik tartışmalarının kısıtlayıcı hale gelmesini talihsiz bulduğunu belirtti.

BM, sığınma talebinin temel bir insan hakkı olduğunu hatırlattı. Biden’ın başkanlığında 6,4 milyon yasadışı göçmen engellendi. Beyaz Saray, bu kararla yasal dayanağı olmayan kişilerin hızlıca uzaklaştırılacağını açıkladı. Yasadışı giriş yapan çocuklar sınır dışı edilmeyecek, yasal iltica başvuruları devam edecek.

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