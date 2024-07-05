Biden'dan adaylıktan çekilme çağrılarına yanıt: "Hiçbir yere gitmiyorum!"

Başkan Biden, kendisine yapılan bir destekçisinin teşviki üzerine, "Beni yakaladın dostum. Hiçbir yere gitmiyorum." şeklinde konuştu. Bu açıklama, Biden'ın seçim kampanyasına olan kararlılığını ve enerjisini vurgulamakta.

MÜNAZARA PERFORMANSI ELEŞTİRİLERE YOL AÇTI

Başkan Biden, geçtiğimiz günlerde eski Başkan Donald Trump ile katıldığı münazara programında gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi olmuştu. Virginia'daki bir kampanya etkinliğinde, Biden, münazarada Trump karşısında zorlandığını itiraf etmişti.

2024 BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE HAZIRLIK

Biden'ın 5 Kasım 2024'te yapılacak olan başkanlık seçimlerine katılma kararı, politik kariyerindeki uzun süreli deneyimini ve seçim kampanyasının planlanması sürecindeki rolünü ön plana çıkarıyor. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın adaylık sürecine kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.