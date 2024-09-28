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Biden'dan İsrail'e Destek: Nasrallah'ın Ölümü ve Orta Doğu Stratejisi

ABD Başkanı Biden, Nasrallah'ın ölümünün ardından İsrail'in savunma hakkını desteklediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 20:31
Biden'dan İsrail'e Destek: Nasrallah'ın Ölümü ve Orta Doğu Stratejisi

Biden, İsrail'in Savunma Hakkına Destek Verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun Lübnan'da gerçekleştirdiği hava saldırısında ölmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Biden, ABD'nin, "Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı" İsrail'in savunma hakkını tam olarak desteklediğini ifade etti.

Nasrallah'ın Terör Faaliyetleri

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden, "Hasan Nasrallah ve liderliğini yaptığı terörist grup Hizbullah, 40 yıllık bir terör döneminde yüzlerce Amerikalıyı öldürmekten sorumlu" olduğunu belirtti.

Adalet ve Yatırım

Nasrallah'ın ölümü, Biden'a göre, "Binlerce Amerikalı, Israilli ve Lübnanlı sivil de dahil olmak üzere birçok kurban için bir adalet ölçüsü" olarak değerlendirildi. Biden, Hizbullah ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılardan sonra İsrail'e karşı güçlü bir cephe aldığını ifade etti.

Orta Doğu'daki Askeri Güçlendirme

Biden, Orta Doğu'daki ABD askeri birliklerinin güçlendirilmesi yönünde talimat verdiğini hatırlatarak, bu adımın "saldırganlığı caydırmayı ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmayı" hedeflediğini belirtti.

Diplomatik Çabalar

Başkan Biden, amacın diplomatik yollarla hem Gazze'de hem de Lübnan'da çatışmaları azaltmak olduğunu vurguladı. "Gazze'de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma peşindeyiz. Lübnan'da ise, İsrail ve Güney Lübnan'daki insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamaya yönelik bir anlaşma görüşmeleri yürütüyoruz" dedi. Biden, bu anlaşmaların tamamlanmasının zamanının geldiğini belirterek, Orta Doğu bölgesinin daha fazla istikrar kazanması adına önemli bir adım atıldığını ifade etti.

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