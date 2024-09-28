DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.302,07 0,14%

Biden'dan Orta Doğu için Pentagon'a Yeni Talimat

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Orta Doğu'daki askerî duruşun gözden geçirilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:49
Biden'dan Orta Doğu için Pentagon'a Yeni Talimat

Biden, Pentagona Yeni Talimat Verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'a, İsrail'in Lübnan üzerindeki saldırıları sebebiyle Amerikan ordusunun Orta Doğu'daki duruşunu yeniden değerlendirmesi için talimat verdi.

Ulusal Güvenlik Ekibi Bilgilendirdi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, ulusal güvenlik ekibinin Orta Doğu'daki en son gelişmelerle ilgili kendisini bilgilendirdiğini belirtti.

Kuvvet Duruşunun Yeniden Değerlendirilmesi

Başkan Biden, Pentagon'a yönelik direktifinde, "caydırıcılığı artırmak, kuvvet korumasını sağlamak ve ABD'nin tüm stratejik hedeflerini desteklemek" amacıyla bölgede gerekli durumlarda askerî kuvvetlerin duruşunu yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Büyükelçilik Güvenliği İçin Talimat

Ayrıca Biden, bölgede bulunan ABD büyükelçiliklerinin, koruyucu önlemler konusunda gereklilikleri yerine getirmesi için talimat verdi.

İsrail'in Hava Saldırıları ve Sonuçları

İsrail jetleri, Beyrut'un güney banliyölerinde Hizbullah'ın ana karargâhı olduğu iddia edilen alanlara çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. Hizbullah tarafından saldırılara dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılar sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 91 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakanlık, ayrıca İsrail'in 23 Eylül'den itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 750'den fazla insanın öldüğünü ve yaklaşık 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıkladı.

Avrupa Krizi: Yerinden Edilme Rakamları Artıyor

Bakanlık, Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da 150 bine yakın insanın ülkenin güney ve doğu bölgelerinden yerinden edildiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
2
Ağrı'da Nesli Tehlike Altında Olan Vaşak Görüntülendi
3
Nepal'in Başkenti Katmandu'da Sel Felaketi: 32 Ölü
4
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan İsrail'e Sert Tepki
5
İstanbul'da Devlet Destekli Sanat Sergisi Açıldı
6
Burak Aykan BMAEK Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomileri Çalışma Grubu Başkanı Oldu
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gazze'ye Dair Açıklamalar

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse