Biden'dan Orta Doğu için Pentagon'a Yeni Talimat

Biden, Pentagona Yeni Talimat Verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'a, İsrail'in Lübnan üzerindeki saldırıları sebebiyle Amerikan ordusunun Orta Doğu'daki duruşunu yeniden değerlendirmesi için talimat verdi.

Ulusal Güvenlik Ekibi Bilgilendirdi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, ulusal güvenlik ekibinin Orta Doğu'daki en son gelişmelerle ilgili kendisini bilgilendirdiğini belirtti.

Kuvvet Duruşunun Yeniden Değerlendirilmesi

Başkan Biden, Pentagon'a yönelik direktifinde, "caydırıcılığı artırmak, kuvvet korumasını sağlamak ve ABD'nin tüm stratejik hedeflerini desteklemek" amacıyla bölgede gerekli durumlarda askerî kuvvetlerin duruşunu yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Büyükelçilik Güvenliği İçin Talimat

Ayrıca Biden, bölgede bulunan ABD büyükelçiliklerinin, koruyucu önlemler konusunda gereklilikleri yerine getirmesi için talimat verdi.

İsrail'in Hava Saldırıları ve Sonuçları

İsrail jetleri, Beyrut'un güney banliyölerinde Hizbullah'ın ana karargâhı olduğu iddia edilen alanlara çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. Hizbullah tarafından saldırılara dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılar sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 91 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakanlık, ayrıca İsrail'in 23 Eylül'den itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 750'den fazla insanın öldüğünü ve yaklaşık 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıkladı.

Avrupa Krizi: Yerinden Edilme Rakamları Artıyor

Bakanlık, Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da 150 bine yakın insanın ülkenin güney ve doğu bölgelerinden yerinden edildiğini bildirdi.