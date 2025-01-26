Biden Döneminin Kısıtlaması Kaldırıldı: ABD, İsrail'e 1 Tonluk Bombalar Gönderiyor

ABD'nin Yeni Kararı: 1 Tonluk Bombalar İsrail'e Gidiyor

ABD'nin Beyaz Saray’ın, Pentagon’a, eski Başkan Joe Biden döneminde uygulanan kısıtlamaları kaldırarak, İsrail'e 1 tonluk bombaların tedarik edilmesine izin verdiği iddia edildi.

Yönetim kaynaklarına dayanan Axios'un haberine göre, İsrail hükümeti, Pentagon tarafından cuma günü bu konuda bilgilendirildi. Habere göre, 1800 adet MK-84 türü 1 tonluk bombanın bir gemiye yüklenip gelecekteki günlerde İsrail'e ulaşması planlanıyor.

Öte yandan, bu kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili olarak Beyaz Saray'dan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Biden yönetimi, Mayıs 2024'te İsrail'in, nüfus yoğunluğu yüksek olan Refah kentine saldırı düzenleyeceğini açıklaması üzerine, sivil kayıpları engellemek amacıyla 1 tonluk ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurma kararı almıştı. Bu durdurma kararında, 1800 adet 1 tonluk ve 1700 adet 227 kilogramlık bombanın bulunduğu bilgisi medyada çıkmıştı.

11 Temmuz 2024'te AA’ya konuşan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili ise, 227 kilogramlık bombaların yeniden İsrail'e gönderilmesine başlandığını ve 'nakliye sürecindeki mühimmatın' birkaç hafta içinde İsrail'e ulaşmasının beklendiğini belirtti.