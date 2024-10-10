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Biden, Netanyahu ile Beyrut'taki Sivil Zararları Gündeme Getirdi

ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile yaptığı görüşmede Beyrut'taki sivillerin zararlarının azaltılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 00:31
Biden, Netanyahu ile Beyrut'taki Sivil Zararları Gündeme Getirdi

Amerika ve İsrail Liderlerinden Kritik Telefon Görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden, İran’a yönelik saldırı hazırlıkları içinde olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde önemli hususlara değindi.

Beyrut’ta Sivillerin Korunmasına Dikkat Çekildi

Biden'ın, Beyrut’ta yüksek yoğunlukta yaşayan sivillerin gördüğü zararların minimize edilmesi gerektiğini belirttiği öğrenildi. Görüşmeden sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden ve Netanyahu arasında gerçekleşen bu telefon görüşmesinin oldukça verimli geçtiğine dikkat çekildi.

Diplomatik Çözüm İhtiyacı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğünü ve Biden'ın, Mavi Hat boyunca Lübnan ve İsrail halklarının güvenli bir şekilde evlerine dönebilmesi için bir diplomatik çözüm ihtiyacına vurgu yaptığını belirtti.

Gazze’de Ateşkes Çağrısı

İki lider, Gazze’deki ateşkes için diplomatik çabaların yeniden canlanması gerektiğini ifade ettiler. Biden, Gazze’deki insani durumun iyileştirilmesi ve bölgenin kuzeyine erişim sağlanmasının önemine işaret etti.

Netanyahu ve Biden Arasındaki Soğuk Rüzgarlar

İki lider arasında son zamanlarda yaşanan gerginliğin ardından, bu telefon görüşmesi her iki taraf için de önemli bir iletişim kanalı oldu. Ayrıca, Netanyahu’nun ABD Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Washington ziyareti öncesinde Biden ile tekrar görüşmeden yola çıkmamasını istemesi dikkat çekti.

Görüşmeden sonra, Gallant'ın Washington ziyaretinin tarihinin belirsiz olduğu bildirildi. Halihazırda, Netanyahu ve Biden arasındaki iletişimin geleceği merakla bekleniyor.

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