Biden Orta Doğu'da Tansiyonun Düşmesi İçin Çaba Gösteriyor

Biden'dan Orta Doğu Açıklaması

İsrail ve Hizbullah arasındaki artan gerilime dair eleştirilerle karşılaşan ABD Başkanı Joe Biden, "Ekibim muhataplarıyla sürekli irtibat halinde ve bölgedeki insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerine olanak sağlamak için tansiyonun düşmesi adına çalışıyoruz" dedi.

BAE ile Stratejik İlişkiler

Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin öncesinde basına Orta Doğu gündemi hakkında bilgi verdi. ABD ile BAE arasındaki ilişkilerin son derece önemli olduğunu vurgulayan Biden, iki ülkenin de bölgedeki "öncü" ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Gazze'deki Durum ve Ateşkes

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, ABD ile iyi ilişkilerinin sürdüğünü ve görüşmelerinde ikili ve bölgesel meseleleri ele alacaklarını söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, BAE'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması sürecinde önemli bir rolü olduğu da belirtildi. Görüşmede ayrıca Gazze'deki insani kriz ve olası ateşkes sürecinin tartışılacağı kaydedildi.

İsrail'in Saldırıları ve Zayiat Raporları

İsrail ordusu, Lübnan'da 300'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı bu saldırılar sonucunda 274 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1024 kişinin de yaralandığını duyurdu.