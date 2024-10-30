Biden ve Hristodulidis, Beyaz Saray'da Görüştü

ABD Başkanı Biden, Rum Lider Hristodulidis ile Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. İki lider, basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'dan Kritik Açıklamalar

Biden, ABD ve GKRY'nin, Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlıkları karşısında ve Gazze'ye yönelik insani yardımlar konusundaki işbirlikleri ile ilgili olarak birlikte hareket ettiklerini vurguladı. Hristodulidis'e katkılarından dolayı teşekkür eden Biden, ayrıca gelecekte yeniden birleşmiş bir Kıbrıs ihtimali konusunda hala umutlu olduğunu ifade etti.

Hristodulidis'in İfadeleri

Rum lider Hristodulidis ise, özellikle savunma ve enerji gibi önemli alanlardaki işbirliğinden ötürü Biden'a minnettar olduğunu dile getirdi. Gazze’ye gönderilen insani yardımlar konusunda daha önceki katkılarına değinen Hristodulidis, bu konuda süreçlerine devam edeceklerini belirtti. Ukrayna meselesinde de "tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceklerini" sözlerine ekledi.