BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Bası İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Erkılınç, yayımladığı mesajında, basının sağlıklı bir demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde ve medeniyetin inşasında basının çok önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Erkılınç, evrensel meslek ilkelerine sadakatin ve hukuki değerler temelinde kişilik haklarına saygının, gazetecilerin mesleğin saygınlığını artırdığını vurguladı.

Teknolojik gelişmelerin medyaya olan etkilerini de değerlendiren Erkılınç, son 20 yılda iletişim teknolojilerinde yaşanan önemi değişimin, gazetecilerin haber kaynaklarına erişimini kolaylaştırdığını ve içerik üretimini geliştirdiğini sözlerine ekledi.

BASIN İLAN KURUMU'NDAN DESTEK

Basın İlan Kurumu olarak Türk basınının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Erkılınç, paydaş kurumlarla iş birliği içinde Türk basınının yetkinliklerini geliştirmek ve iktisadi yönden güçlendirilmesine yönelik adımlar atacaklarını belirtti. Ayrıca, basın çalışanlarının hak arayışında yanlarında duracaklarını ifade etti.

Erkılınç, duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: "Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde, resmi ilan ve reklamların objektif kriterler gözetilerek tarafsız şekilde dağıtılmasına dair kararlılığımızı koruyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle gece gündüz demeden görevlerini fedakarca yerine getiren, hakikatin peşinde koşan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum."