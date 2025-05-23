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Bilal Erdoğan'dan Aile Yılı Sempozyumu'nda Kritik Nüfus Açıklamaları

Bilal Erdoğan, Aile Yılı'nın önemini vurgulayarak Türkiye'nin nüfus dinamiklerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 18:41
Bilal Erdoğan'dan Aile Yılı Sempozyumu'nda Kritik Nüfus Açıklamaları

Bilal Erdoğan, Aile Yılında Veli Sempozyumu'nda Konuştu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Aile Yılı çerçevesinde düzenlenen Veli Sempozyumu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gelecekte güçlü bir ülke olabilmesi için nüfus dinamiklerinin iyi kavranması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin doğurganlık oranlarının son yıllarda yaşadığı çarpıcı düşüşe dikkat çekti.

Doğurganlık Oranındaki Düşüş ve Gelecek

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin doğurganlık oranının 2001'de 2,38 iken 2024'te 1,48'e indiğini belirtirken, bu gerilemenin dikkat çekici bir hızda gerçekleştiğini ifade etti. “Bu gerileme yaklaşık yüzde 40. Böyle bir düşüş başka bir ülkede yaşanmadı,” diyerek durumu daha iyi anlamak gerektiğini vurguladı.

Nüfus Tahminleri ve Aile Yapısının Önemi

Erdoğan, 2100 yılına dair nüfus projeksiyonlarını paylaşarak, Türkiye'nin nüfusunun 50 milyon ile 100 milyon arasında değişebileceğini belirtti. “Eğer bu durumu toparlayabilirsek, yeniden 20 yıl önceki noktaya dönebiliriz,” dedi. Aksi takdirde, nüfusun azalması ve yaşlanmasının kaçınılmaz olacağını dile getirdi.

Gençliğin Rolü ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi

Türkiye'deki genç nüfusun gelecekte eğitimci, kanaat önderi ve karar vericiler olacağına dikkat çeken Erdoğan, ailelerin çocuk sayısının nüfus dinamikleri üzerindeki etkisine vurgu yaptı. “Bir ailede kaç çocuk olduğu nüfusu belirliyor,” diyerek ailelerin önemine işaret etti.

Aile ve Kimlik

Erdoğan, “Aile Yılı” boyunca kendi kimliğimizle geleceğimizi nasıl kurmamız gerektiğinin altını çizerken, aile yapısının kültür aktarımındaki kritik rolünü bir kez daha hatırlattı. “Eğer ailede gelenek yaşatılmazsa, çocuklar dışarıdan empoze edilen kültürle büyür,” dedi.

Sempozyuma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün gibi önemli isimler katıldı. Farklı oturumlarla devam eden sempozyum, yarın sona erecek.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi...

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Oditoryumu'nda düzenlenen "Aile Yılında Veli Sempozyumu"nun açılışında konuşma yaptı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi...

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Oditoryumu'nda düzenlenen "Aile Yılında Veli Sempozyumu"nun açılışında konuşma yaptı.

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