Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı

Bilal Erdoğan, Kocaeli'de Gençlerle Buluştu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirilen İnsan Hakları Eğitim Kampı'nın ikincisinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "AK Parti kadrolarındaki kalite, eğitim düzeyi ve iş yapma kabiliyeti, Türkiye'de başka hiçbir siyasi harekette kesinlikle mevcut değil" Gündem Değişiklikleri ve Gençlerin Bilgilenmesi Erdoğan, son dönemde ortaya çıkan gündemlerin gençler üzerinde yanıltıcı etkiler yarattığına dikkat çekerek, "Son yaşanan sahte e-imza gündemi, 1,5 yıl önce tespit edilmiş bir durum. Ülkede yargının gereğini yaptığı bir süreç yaşanmakta""Bu ülke hiçbir zaman olmadığı kadar iyi yönetiliyor" Eğitimdeki İlerlemelere Dikkat Çekti Türkiye'deki eğitim seviyesini değerlendiren Erdoğan, "Eğitimde birçok alanda OECD ortalamalarını geçtik""Dünyanın hiçbir ülkesinde 1 milyon üniversite öğrencisine yurt imkanı sağlayan ülke yok" Gençlerin Bilinçlendirilmesi Gerekiyor Erdoğan, gençleri dış mihraklardan ve yanlış bilgilerden koruma gerekliliğini vurgularken, "Yalanlara kanarak yurtdışına gidenlerin hikayeleri var. Bu kamplar vesilesiyle AK Parti kadrolarında olmanın değerini anlayalım""bu vatanı sevmenin şartı çocuk sahibi olmak" Ümmet Bilincinin Güçlendirilmesi Erdoğan, İslam dünyasının birlik ve beraberlik amacıyla hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Uzun vadede ümmet bilincimizi güçlendirmeliyiz" Sonuç Olarak Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen İnsan Hakları Eğitim Kampı, gençlere yönelik önemli bilgiler ve değerler sunarak sona erdi. Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri YalçınYusuf İbişTahir Büyükakın