Bilal Erdoğan, Fas Spor Bakanı Berrade ile Kazablanka'da Görüştü

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Fas Milli Eğitim, Okul Öncesi Eğitim ve Spor Bakanı Muhammed Saad Berrade ile Kazablanka'da bir araya geldi. Görüşme sonucunda, Fas'ın Birliğe üyeliğini ve iki taraf arasında geleneksel sporlar alanında işbirliğini düzenleyen bir mutabakat zaptı imzalandı.

Üyelik ve kurumsal hedefler

İmza töreni sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan, Fas ile işbirliğinin hem federasyon düzeyinde üyelik sürecini hem de spor bakanlığı ile geleneksel sporların gelişimine yönelik ortak projeleri kapsadığını söyledi. Erdoğan, "Şu anda 30 ülkeden üyemiz var. Fas ile 31 ülke olmuş olacak." ifadelerini kullandı ve Dünya Etnospor Birliği olarak geleneksel sporlar alanında daha güçlü bir kurumsal altyapı oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Etnosport" uluslararası organizasyonu

Erdoğan, dört yılda bir düzenlenmesi planlanan yeni bir geleneksel spor organizasyonunun hazırlıklarına ilişkin olarak şunları paylaştı: "Bizim şu anda önümüzdeki en büyük çalışma, 4 yılda bir yapmayı planladığımız bir 'Etnosport' adını taşıyacak olan Uluslararası Geleneksel Spor Organizasyonu. İlkini en erken 2027'de yapabileceğimizi düşünüyoruz."

Uluslararası işbirliği vurgusu

Birliğin UNESCO başta olmak üzere uluslararası kurumlarla işbirliğine açık olduğunu belirten Erdoğan, "Bütün mesele, dünyadaki geleneksel sporlar hareketini daha güçlü bir kurumsal altyapıya kavuşturmak." dedi.

El Cedide At ve Binicilik Fuarı ve Veliaht Prens ile görüşme

Erdoğan, Fas'ın El Cedide kentinde düzenlenen 16. El Cedide At ve Binicilik Fuarı'na katılarak burada Fas Veliaht Prensi Hasan bin Muhammed ile bir araya geldi. Erdoğan, fuar izlenimlerini aktarırken, "Dün At ve Binicilik Fuarı etkinliğinde Sayın Veliaht Prens ile çok sıcak bir tanışmamız ve irtibatımız oldu. Bunun da elbette ilişkilerimize olumlu yansıyacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan görüşmenin sadece kişisel düzeyde olmadığını, iki ülke arasındaki karşılıklı güven ve diplomatik yakınlığın bir göstergesi olduğunu, böyle doğrudan temasların ilişkileri derinleştireceğini belirtti. El Cedide Fuarı, Kral 6. Muhammed himayelerinde bu yıl "Ata Özen Göstermek, Binicilik Uygulamaları Arasında Bir Bağ" temasıyla düzenleniyor ve Türkiye'nin de katıldığı fuar; yarışmalar, konferanslar, kültürel sunumlar ve çocuk etkinlikleri gibi çok sayıda programa ev sahipliği yapıyor.

Filistin ve spor dünyasına eleştiri

Gazetecilerin Filistin'de yaşananlarla ilgili sorusunu yanıtlayan Erdoğan, spor dünyasındaki tutarsızlıklara dikkat çekti: "Tabii ki bu yaşananlar dünya sporundaki iki yüzlülüğü gösterdi bize. Bir soykırım, iki yılı bulan bu soykırım devam ederken diğer tarafta Ukrayna'da savaş başladıktan beş gün sonra Rusya'nın bütün takımları her yerden men edildi. İki yıl boyunca soykırım yapan bir ülkenin hiçbir etkinlikte bu muameleyi halen görmüyor oluşu, halen etkinliklere katılabiliyor oluşu, bütün bir spor endüstrisinin anlayışının ne kadar çarpık olduğunu, özellikle de batı merkezli bu kural temelli uluslararası sisteminin aslında ne kadar geçersiz hale geldiğini görmüş oluyoruz."

Erdoğan, sporun barışın dili olması gerektiğini ifade ederek, "Bu soykırım artık bitsin ama bu soykırımı yapan insanları sorumlu tutacaksak eğer, o zaman dünyanın uluslararası kuruluşlarının aldığı kararların ciddiye alınması, uygulanması ve takip edilmesi de çok gerekli, çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.