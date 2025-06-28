Bilecik Orman Yangını Dumanı Eskişehir'e Ulaştı

Bilecik'teki orman yangını nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezine kadar ulaştı. Sakarya’nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine kadar yayıldı.

Yangının oluşturduğu duman, rüzgarın etkisiyle Eskişehir geneline sis tabakası gibi yayıldı. Şehirdeki vatandaşlar, dumanın kokusunu da hissederken, görüş mesafesinin düştüğü gözlemlendi.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü ve dumanın etkisinin azalması için rüzgarın yönüne dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.