Bilecik Pazaryeri'nde Şiddetli Sağanak: Yollarda Su Birikintileri ve Moloz

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak, yollarda su birikintileri ve taşlı döküntülere yol açtı; belediye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 15:05
Bilecik Pazaryeri'nde Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncel Durum

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede yollarda yoğun su birikintileri oluştu; bazı araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İlçenin eğimli bölgelerinde yağışla beraber taş ve küçük kaya parçaları yollara taşındı. Bu durum ulaşımı aksattı ve vatandaşları zor durumda bıraktı.

Müdahale ve İnceleme

Belediye ekipleri, suyun getirdiği taş, kum ve molozları temizlemek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

