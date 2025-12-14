Bilecik’te 15 çuval ekmek hamuru yol kenarından alındı
İhbar üzerine belediye ekipleri müdahale etti
Bilecik’te yol kenarına atılan ve içinde ekmek hamuru tespit edilen 15 çuval, temizlik ekipleri tarafından kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi vadi park yolu üzerinde yol kenarına atılmış 50’şer kiloluk çuvalları gören vatandaşlar durumu hemen belediyeye bildirdi.
İhbar üzerine Bilecik Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine hızlıca intikal etti. Ekipler, çuvalların içinde ekmek hamuru olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.
Ekipler, çuvalları araçlara yükleyerek bölgeden uzaklaştırdı ve alanda detaylı temizlik yaptı.
