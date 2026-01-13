Bilecik'te 2026 Sağlık Yatırımları Programı Açıklandı

Ferhat Damkacı, 2025 verilerini paylaşarak Bilecik için 2026 sağlık yatırım programını açıkladı; 7 tesis, tıbbi cihaz ve yeni 112 istasyonları planlandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:04
Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Toplantı Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.

"2025 yılı sağlık hizmetleri verileri doğrultusunda Bilecik genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamı her geçen gün artış gösterdi. Bu kapsamda toplam muayene sayısı 3 milyon 959 bin 812’ye ulaşırken, 17 bin 519 hasta sevk edildi. Yıl içerisinde 54 bin 50 ameliyat gerçekleştirilirken, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri 23 bin 352 vakaya müdahale etti. Sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar doğrultusunda 23 milyon TL’lik tıbbi cihaz yatırımı yapılırken, 608 milyon 573 bin TL tutarında sağlık tesisi yatırımı planlama programına alındı. Bu çerçevede 7 sağlık tesisinin yatırım programına dâhil edildi" dedi.

2026 yatırım planı

2026 yılında başlanması planlanan yatırımlar kapsamında Bilecik Merkez Aile Sağlığı Merkezi, eski hastane yerleşkesinde 2000 metrekarelik 16 yataklı ek bina (kapalı psikiyatri servisi), Osmaneli Haceloğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Bozüyük ve Gölpazarı’nda yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonları ile Söğüt ve Bozüyük’te yeni aile sağlığı merkezleri yer alıyor.

Damkacı, "2026 yılı yatırım planlarımızla birlikte vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasını hedefliyoruz. İlimizin sağlık altyapısını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

