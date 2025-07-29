Bilecik'te 28 Kilo 600 Gramlık Sazan Avlandı

Bilecik'te Pelitözü Göleti'nde Rekor Sazan

Bilecik'te sportif olta balıkçılığı yapan Tamer Sargıl, Pelitözü Göleti'nde etkileyici bir av gerçekleştirdi. 4 gün önce kamp kurduğu Pelitözü Gölpark'ta, oltasına takılan 28 kilo 600 gram ağırlığındaki sazanla adeta rekor kırdı.

Sargıl, avladığı büyük balığı arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çekti ve bölgede bulunan tartıda balığın tam kilosunu belirledi. Avladığı bu muhteşem sazan için fotoğraf çektikten sonra, onu gölete yeniden bıraktı. Bu davranışı, sürdürülebilir balıkçılığın önemini vurguladı.

Yaklaşık 15 yıldır Pelitözü Göleti'nde balıkçılıkla uğraşan Tamer Sargıl, avladığı sazanı doğaya geri bırakmasının ardından yaptığı açıklamada, "Balıklar, doğada kaldıkça güzelleşiyor. Sportif balıkçılığı herkesin yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Ayrıca, Sargıl, daha önce aynı bölgede bir arkadaşının 25 kilogram ağırlığında bir balık tuttuğuna da değinerek, Pelitözü Göleti'nin balık çeşitliliği için ideal bir yer olduğunu belirtti.

Bilecik'te sportif olta balıkçılığı yapan Tamer Sargıl, Pelitözü Göleti'nde 28 kilo 600 gram ağırlığında sazan avladı.