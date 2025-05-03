Bilecik'te 3 Mayıs'ta Karakucak Güreş Festivali Rüzgarı Esti

Bilecik'te Karakucak Güreş Festivali Heyecanı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla gerçekleştirilen Karakucak Güreş Festivali, yoğun ilgiyle karşılandı. Festival, geleneksel mehteran gösterisiyle başladı ve Ertuğrul Gazi Türbesi Tören Alanı'nda coşkulu anlar yaşandı.

250 Pehlivan Mücadele Etti

Festivalde, 250 sporcu, minikler, yıldızlar, başaltı ve başpehlivan kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, festivalin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek, "Karakucak güreşlerini Söğüt'te tekrar gündeme getirdik. Türk'ün ilk er meydanı burası ve biz bu geleneği yaşatmak istiyoruz" dedi.

Geleceğin Şampiyonları Yetişiyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ise, pehlivanların azimle yarıştığını vurgulayarak, "Sporcularımızın gözlerinden parlayan yıldızları görmek mümkün. İnşallah gelecekte büyük şampiyonlar olacaklar" ifadelerini kullandı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Festivalde madalya kazanan başpehlivan Mustafa Tayyip Küçük ve diğer sporculara ödüllerini; Kaymakam Ömer Faruk Tuncel, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ve diğer protokol üyeleri takdim etti. Festival, Türk kültürünün önemli bir parçası olan güreşin yaşatılması adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, festivalin her geçen yıl daha fazla sporcunun katılımına sahne olacağına inandığını belirten Durgut, geleneksel Karakucak güreşlerinin yeniden diriltilmesi ve yaşatılması için çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.