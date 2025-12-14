DOLAR
Bilecik'te '7 Bölge Türkiye' Etkinliğiyle Yerli Üretim Vurgusu

Bilecik Balahatun Anaokulu'nda düzenlenen '7 Bölge Türkiye' etkinliğinde anaokulu öğrencilerine yerli üretim ve tutum bilinci aşılandı; Serdal Şimşek katıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:46
Bilecik'te anaokulunda yerli üretim vurgusu

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Bilecik Balahatun Anaokulu'nda düzenlenen '7 Bölge Türkiye' etkinliği, minik öğrencilerin renkli gösterilerine sahne oldu. Programa İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katılarak çocukların sunumlarını izledi.

Etkinlikte neler sergilendi?

Programda, Türkiye'nin yedi bölgesinde yetişen ürünleri tanıtan panolar sergilendi ve yerli üretimin yanı sıra tutumlu olmanın önemi vurgulandı. Etkinlikte yer alan gösteriler, katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Amacı ve katılımcıların tepkisi

Etkinliğin, öğrencilerin erken yaşta milli değerler ve yerli üretim bilinciyle yetiştirilmesini amaçladığı belirtildi. Organizasyon, öğretmenler ve veliler tarafından beğeni topladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek etkinlikle ilgili, "Çocuklarımızın yerli üretim bilinciyle yetişmesi, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

