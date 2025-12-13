DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Bilecik'te 71 Yaşındaki Kadını 'Asker' Diyerek Dolandıran Şahıs Tutuklandı

Bilecik'in Akçasu Köyünde 71 yaşındaki E.Y.'yi kendisini asker tanıtarak dolandıran 25 yaşındaki D.S., JASAT operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:47
Bilecik'te 71 Yaşındaki Kadını 'Asker' Diyerek Dolandıran Şahıs Tutuklandı

Bilecik'te 71 Yaşındaki Kadını 'Asker' Diyerek Dolandıran Şahıs Tutuklandı

Olayın Detayları

Olay; Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Akçasu Köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan 71 yaşındaki E.Y. isimli yaşlı kadın, bir şahıs tarafından telefonla aranarak kendisine asker olduğunu söyleyen bir kişi tarafından kandırıldı.

Kandırılan yaşlı kadının evinde bulunan 3 adet çeyrek altın, 20 gram zincir, zincire takılı 7 adet yarım altın, 4 bin 600 TL parayı alarak şahıs kayıplara karıştı.

Operasyon ve Tutuklama

Olayın bildirilmesi üzerine hızla harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kısa sürede şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyon sonucu 25 yaşındaki D.S. isimli şahıs, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yakalandı.

Şahıs Bilecike getirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M ipi Kapalı Ceza Evine sevk edildi.

BİLECİK'TE YAŞLI KADINI DOLANDIRAN ŞAHIS TUTUKLANDI

BİLECİK'TE YAŞLI KADINI DOLANDIRAN ŞAHIS TUTUKLANDI

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı
2
Bahadır Aksoy'tan Alaplı Jandarma Komutanlığı'na Araç Bağışı
3
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Düzce BELMEK kursları: Kadınlar üretime ve sosyal hayata katılıyor
5
Osman Okyay Konuralp Antik Tiyatro'yu Gezdi: Düzce'de Destinasyon Planı
6
Büyükakın: Kütüphaneler Gençleri Geleceğe Hazırlıyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama