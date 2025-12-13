Bilecik'te 71 Yaşındaki Kadını 'Asker' Diyerek Dolandıran Şahıs Tutuklandı

Olayın Detayları

Olay; Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Akçasu Köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan 71 yaşındaki E.Y. isimli yaşlı kadın, bir şahıs tarafından telefonla aranarak kendisine asker olduğunu söyleyen bir kişi tarafından kandırıldı.

Kandırılan yaşlı kadının evinde bulunan 3 adet çeyrek altın, 20 gram zincir, zincire takılı 7 adet yarım altın, 4 bin 600 TL parayı alarak şahıs kayıplara karıştı.

Operasyon ve Tutuklama

Olayın bildirilmesi üzerine hızla harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kısa sürede şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyon sonucu 25 yaşındaki D.S. isimli şahıs, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yakalandı.

Şahıs Bilecike getirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M ipi Kapalı Ceza Evine sevk edildi.

