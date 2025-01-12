Bilecik'te AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı

Bilecik'te AK Parti Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi, kadınların siyasetteki rolünü vurgulayan mesajlarla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:30
Bilecik'te AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı

Bilecik'te AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti

Bilecik'te, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin illerdeki kongre süreçlerine dair konuşması dinletildi ve "Biz Varız" isimli bir video gösterimi yapıldı.

Kongreye Katılım ve Konuşmalar

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, düzenlenen kongrenin kente ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınların siyasetteki ve toplumdaki varlığına gösterdiği önemi vurgulayan Eldemir, "Cumhuriyetimizin genç bir cumhuriyet olduğunu ve kadına seçme ve seçilme hakkının 1934 yılından bu yana önemli bir adım olduğunu belirtti."

Ayrıca, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı da, "Cennet annelerin ayaklarının altındadır" düsturuyla hareket ettiklerini ifade ederek, kadınların siyasetin öznesi olduğunu dile getirdi.

AK Parti Kadın Kolları'nın Vizyonu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Fulya Kaya, partilerinin "kadın hareketi" niteliği taşıdığını ve 5,5 milyondan fazla üyesiyle birçok siyasi partiden daha fazla örgütlenmeye sahip olduklarını belirtti. Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınların siyasette yer alması için sürekli çaba sarf ettiğini vurguladı.

AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir de siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin tüm kadınların güçlenmesi ve toplumda saygınlık elde etmesi için mücadele verdiklerini ifade etti. Aydemir, "AK Parti'nin zaferlerinin mimarları, kadınlardır. Kadınların hayatını kolaylaştıran birçok reforma bu dönemde imza atıldı" dedi.

Kongreye Katılan Diğer İsimler

Kongreye İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve diğer partililer de katıldı. Ayrıca, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katılımcılara hitap etti.

Bilecik'te, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve...

Bilecik'te, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bilecik'te, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve...

Bilecik'te, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İLGİLİ HABERLER

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Osmaniye İl Kongresi'nde Övgüyle Karşılandı
2
Üsküdar'da Kanalizasyon Sızıntısı Denizi Kirletti
3
İsrail Ordusundan Filistinlilere Beyt Hanun'da Güvenlik Kuşağı Önerisi
4
Sancaktepe'de İETT Otobüsüyle Çarpışma: 1 Ölü, 4 Yaralı
5
Sudan Ordusu Vad Medeni'yi Ele Geçirdi: Hartum İçin Yeni Bir Fırsat
6
Rusya, Harkiv ve Donetsk'te Stratejik Yerleşimleri Ele Geçirdi
7
Yayımcılar 2025 İçin Umutlu: Sektör Büyümeye Devam Ediyor

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı