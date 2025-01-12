Bilecik'te AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı

Bilecik'te AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti

Bilecik'te, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin illerdeki kongre süreçlerine dair konuşması dinletildi ve "Biz Varız" isimli bir video gösterimi yapıldı.

Kongreye Katılım ve Konuşmalar

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, düzenlenen kongrenin kente ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınların siyasetteki ve toplumdaki varlığına gösterdiği önemi vurgulayan Eldemir, "Cumhuriyetimizin genç bir cumhuriyet olduğunu ve kadına seçme ve seçilme hakkının 1934 yılından bu yana önemli bir adım olduğunu belirtti."

Ayrıca, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı da, "Cennet annelerin ayaklarının altındadır" düsturuyla hareket ettiklerini ifade ederek, kadınların siyasetin öznesi olduğunu dile getirdi.

AK Parti Kadın Kolları'nın Vizyonu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Fulya Kaya, partilerinin "kadın hareketi" niteliği taşıdığını ve 5,5 milyondan fazla üyesiyle birçok siyasi partiden daha fazla örgütlenmeye sahip olduklarını belirtti. Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınların siyasette yer alması için sürekli çaba sarf ettiğini vurguladı.

AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir de siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin tüm kadınların güçlenmesi ve toplumda saygınlık elde etmesi için mücadele verdiklerini ifade etti. Aydemir, "AK Parti'nin zaferlerinin mimarları, kadınlardır. Kadınların hayatını kolaylaştıran birçok reforma bu dönemde imza atıldı" dedi.

Kongreye Katılan Diğer İsimler

Kongreye İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve diğer partililer de katıldı. Ayrıca, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katılımcılara hitap etti.

Bilecik'te, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bilecik'te, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.