Bilecik'te Ambulansa Yol Ver Uyarısı

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda farkındalık çalışması

Bilecik'te Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Abdülhamid Han Bulvarı üzerinde sürücülere yönelik farkındalık faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, ambulansların trafikte her saniyeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, ambulansa yol vermenin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Bilgilendirmede sürücülere; Fermuar sisteminin doğru kullanımı, ambulansa yol açmanın önemi ve kırmızı ışıkta dahi ambulansa yol verildiğinde cezai işlem uygulanmadığı konularında detaylı açıklamalar yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ise çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Bir ambulansa verdiğimiz her yol, bir hayatın kurtulmasına katkıdır" dedi.

