Bilecik'te Anız Yangını Ormana Sıçradı: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

Bilecik'te Yangın Alarmı: Anızdan Ormana Sıçrama

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, anızda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangının kaynağı henüz belirlenemezken, olay Karaköy ile Kurtköy arasındaki tarım arazisinde meydana geldi.

Yangın, bölgedeki rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alanı tehdit etti. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine orman işletme müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda itfaiye personeli hemen bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ve orman ekipleri, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuyor. Yangının büyümesini önlemek için çalışmalar devam ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.