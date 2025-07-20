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Bilecik'te Anız Yangını Ormana Sıçradı: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 17:42
Bilecik'te Anız Yangını Ormana Sıçradı: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

Bilecik'te Yangın Alarmı: Anızdan Ormana Sıçrama

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, anızda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangının kaynağı henüz belirlenemezken, olay Karaköy ile Kurtköy arasındaki tarım arazisinde meydana geldi.

Yangın, bölgedeki rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alanı tehdit etti. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine orman işletme müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda itfaiye personeli hemen bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ve orman ekipleri, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuyor. Yangının büyümesini önlemek için çalışmalar devam ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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