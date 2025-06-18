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Bilecik'te Buğday Tarlasından Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te çıkan yangında 5 dönüm buğday tarlası ve 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 19:47
Bilecik'te Buğday Tarlasından Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Yangın Paniği: Tarla ve Orman Zarar Gördü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde buğday tarlasından başlayan yangın, yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası ve 2 hektarlık ormanlık alanda hasara yol açtı.

Yangın, Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi Bozontepe mevkisinde bilinmeyen bir sebepten dolayı ortaya çıktı. Alevlerin, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana sıçraması paniğe yol açtı.

İhbarın ardından, Orman İşletme Müdürlüğüna ait 13 arazöz, 127 personel ve bir helikopter yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında uzun süre söndürülemeyen alevler, tarım alanlarının yanı sıra ormanlık alanları da etkiledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası ve 2 hektarlık...

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası ve 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası ve 2 hektarlık...

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası ve 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

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