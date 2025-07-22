Bilecik'te Çiftlik Yangını: 95 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Bilecik'te Çiftlikteki Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, bir çiftlikte çıkan ve hızla ormanlık alana yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Olay, Bilecik-Gölpazarı kara yolundaki Dikenliboğaz mevkisinde bulunan bir çiftliğin samanlık kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Yangın Neden Olduğu Kayıplar

Kısa sürede büyüyen yangın, çiftliğin ahır kısmını da etkisi altına aldı. Bu yangın sonucunda, ahırda bulunan 95 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine intikal eden jandarma ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışmalara başladı.

Yangının Yayılması ve Müdahale Çalışmaları

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, ormanlık alana da sıçradı. Orman işletme ve itfaiye ekipleri, arazöz ve çeşitli araçlarla yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ayrıca, çevredeki vatandaşlar da traktörler ve su tankerleriyle ekiplerin çalışmalarına destek vermekte.

Yetkililer, yangının söndürülmesi ve zarar gören alanların rehabilitasyonu için çalışmaların hızla devam ettiğini duyurdu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.