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Bilecik'te Çiftlikten Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çiftlikte başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı ancak kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 08:52
Bilecik'te Çiftlikten Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, çiftlikte başlayan ve kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Bilecik-Gölpazarı kara yolu Dikenliboğaz mevkisinde bulunan bir çiftlikte başladı. Çiftliğin samanlık kısmında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın hızla yayılarak çiftliğin ahır kısmını da etkisi altına aldı ve burada bulunan 95 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alanlara sıçradı. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazözler ve çeşitli araçlarla müdahale eden orman işletme ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da traktörler ve su tankerleriyle destek sağladı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına...

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına...

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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