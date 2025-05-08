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Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

Bilecik’teki Kent Lokantası, dar gelirli vatandaşlar için KDV dahil sadece 95 TL’ye 4 çeşit menü sunacak.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 11:18
Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

Bilecik’te Dev Destek: Kent Lokantası Projesi onaylandı

Bilecik’te belediyeden dar gelirli vatandaşları sevindiren bir projeye imza atıldı. Yerel meclisten onay alan Kent Lokantası projesi, sosyal belediyeciliğin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Meclis üyeleri, bu yeni destek için bir araya gelerek, bütçeye uygun fiyatlarla sunduğu menüyle vatandaşların yüzünü güldürecek.

Bozüyük Belediyesi'nden Resmi Karar

Bozüyük Belediyesi’nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Bu toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi bünyesinde faaliyete geçecek Kent Lokantası’nın tabldot yemeği fiyatının belirlenmesiydi. Yapılan görüşmeler sonucunda, Komisyonun önerdiği fiyat Meclis üyelerinin onayına sunuldu ve kabul edildi.

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

4 Çeşit Menü Sadece 95 TL

Bozüyük Kent Lokantası'nın dikkat çeken fiyat tarifesi de bu meclis toplantısında belirlenmiş oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen bilgilere göre, Kent Lokantası’nda sunulacak olan standart 4 kap tabldot yemeğin fiyatı KDV dahil 95 TL olarak belirlendi. Ekonomik koşulların zorlayıcı olduğu günümüzde, dışarıda 4 çeşit yemeği bu fiyata bulmak neredeyse imkansız. Bozüyük Belediyesi’nin bu girişimi, dar gelirli vatandaşlar için gerçek anlamda "nefes aldıran" bir adım olarak dikkat çekiyor.

Kent Lokantası Ne Zaman Hizmete Girecek?

Meclis kararının onaylanmasıyla birlikte, Bozüyük Kent Lokantası'nın kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Bu yeni hizmetin, bölgedeki dar gelirli ailelere büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

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