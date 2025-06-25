Bilecik'te Dolandırıcılık Operasyonunda 12 Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te Dolandırıcılık Operasyonu Detayları

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 12'sinin tutuklandığını açıkladı. Valilik binasında düzenlenen basın toplantısında Sözer, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin dolandırıcılık şüphelilerine yönelik olarak 5 aylık bir takip çalışması gerçekleştirdiğini belirtti.

Operasyonun Detayları

Bu süre zarfında, şüphelilerin üçüncü kişiler adına açılmış cep telefonlarıyla vatandaşları arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıttığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, farklı illerde birçok nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 16 şüphelinin banka hesap hareketleri incelendi ve toplamda 58 milyon 350 bin lira tutarında yasa dışı kazanç sağlandığı ortaya çıktı.

19 Haziran'da Bilecik merkezli olarak İstanbul, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki zanlılar aynı gün Bilecik’e getirildi ve emniyetteki işlemlerinin ardından 22 Haziran tarihinde savcılığa sevk edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Vali Sözer, gözaltına alınan kişilerden 4'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 12'sinin ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını ifade etti. Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler arasında 4 tabanca, 138 fişek, 130 bin 150 lira, 39 bin 700 dolar, 16 bin 650 avro, 1400 İsviçre frangı, 27 cep telefonu, 44 SIM kart ve 8 SIM kart kalıbı yer aldığı bildirildi.

Ayrıca, 4 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 19 USB bellek, 25 banka kartı, 2 para sayma makinesi, 2 hassas terazi, 2 kamera kayıt cihazı ile çok sayıda altın ve ziynet eşyası da ele geçirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz da katıldı.

Bilecik merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 12'si tutuklandı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, 4 tabanca, 138 fişek, 130 bin 150 lira, 39 bin 700 dolar, 16 bin 650 avro, 1400 İsviçre frangı, 27 cep telefonu, 44 SIM kart, 8 SIM kart kalıbı, 4 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 19 USB bellek, 25 banka kartı, 2 para sayma makinesi, 2 hassas terazi, 2 kamera kayıt cihazı, 6 yabancı uyruklu kişiye ait resmi belge ile çok sayıda altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.